Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'in Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi arttı

Çin'in Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi arttı

Ekonomi Haberleri

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi, 2023'ün ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 278 milyar ABD doları) ulaştı. Hangzhou gümrük yetkililerine göre Zhejiang'ın söz konusu dönemdeki ihracatı önceki yıla kıyasla 8,8 artarak 1,46 trilyon yuanı, ithalatı ise yüzde 7,4 artışla 518,16 milyar yuanı buldu.

Çin'in Zhejiang Eyaletinin Ocak-Mayıs Dönemi Dış Ticareti Artış GösterdiÇin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo Zhoushan Limanı'nın konteyner terminali, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi, 2023'ün ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 278 milyar ABD doları) ulaştı.

Hangzhou gümrük yetkililerine göre Zhejiang'ın söz konusu dönemdeki ihracatı önceki yıla kıyasla 8,8 artarak 1,46 trilyon yuanı, ithalatı ise yüzde 7,4 artışla 518,16 milyar yuanı buldu.

Beş aylık dönemde eyaletin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile dış ticareti 278,7 milyar yuan olurken, Ortadoğu ülkeleri ile dış ticareti 229 milyar yuan, Latin Amerika ülkeleri ile dış ticareti 200,27 milyar yuan ve Afrika ülkeleri ile dış ticareti 156,46 miyar yuan şeklinde kayıtlara geçti. Eyaletin söz konusu dönemde bu bölgeler ile yaptığı dış ticaret, toplam dış ticaretinin yüzde 43,7'sini oluşturdu.

Zhejiang eyaletinin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ile ticareti ise yıllık yüzde 16,7 artışla 763,6 milyar yuan oldu.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Zhejiang Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title