Çin'in Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi arttı

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi, 2023'ün ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 278 milyar ABD doları) ulaştı. Hangzhou gümrük yetkililerine göre Zhejiang'ın söz konusu dönemdeki ihracatı önceki yıla kıyasla 8,8 artarak 1,46 trilyon yuanı, ithalatı ise yüzde 7,4 artışla 518,16 milyar yuanı buldu.

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Ningbo Zhoushan Limanı'nın konteyner terminali, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin dış ticaret hacmi, 2023'ün ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 278 milyar ABD doları) ulaştı.

Hangzhou gümrük yetkililerine göre Zhejiang'ın söz konusu dönemdeki ihracatı önceki yıla kıyasla 8,8 artarak 1,46 trilyon yuanı, ithalatı ise yüzde 7,4 artışla 518,16 milyar yuanı buldu.

Beş aylık dönemde eyaletin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile dış ticareti 278,7 milyar yuan olurken, Ortadoğu ülkeleri ile dış ticareti 229 milyar yuan, Latin Amerika ülkeleri ile dış ticareti 200,27 milyar yuan ve Afrika ülkeleri ile dış ticareti 156,46 miyar yuan şeklinde kayıtlara geçti. Eyaletin söz konusu dönemde bu bölgeler ile yaptığı dış ticaret, toplam dış ticaretinin yüzde 43,7'sini oluşturdu.

Zhejiang eyaletinin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ile ticareti ise yıllık yüzde 16,7 artışla 763,6 milyar yuan oldu.