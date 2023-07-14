Çin'in Yeni Enerjili Araç Pazarı Yabancı Otomobil Üreticileri İçin Fırsatlar Sunuyor

Çin'in yeni enerjili araç (NEV) pazarı, bu yılın ilk yarısında yüzde 44,1 artışla 3,75 milyon adede ulaşarak yabancı otomobil üreticileri için fırsatlar sunuyor. Küresel otomobil üreticileri, NEV sektöründeki tüketici pazarının potansiyelini yakından takip ediyor.

Çin'in yeni enerjili araç (NEV) pazarı yabancı otomobil üreticileri için fırsatlar sunuyor.

Son resmi verilere göre, bu yılın ilk yarısında Çin'in yeni enerjili araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 artarak yaklaşık 3,75 milyon adede ulaştı.

Birçok küresel otomobil üreticisi, NEV sektöründeki tüketici pazarının potansiyelini yakından takip ediyor.

SES 1 (Almanca): OLİVER BLUME, Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı:

"Çin'in NEV pazarının hızla büyüdüğünün farkındayız. Volkswagen'in çok iddialı dönüşüm hedefleri var. Volkswagen olarak bir yandan sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Diğer yandan da yeni bir sürüş deneyimini vurguluyoruz. Geçmişteki başarılı deneyimlerimizi elektrikli dönüşüm alanında uygulamak istiyoruz. Şimdi bunu Çin pazarında yapacağız."

SES 2 (Çince): JİANG HUAİSHENG, Vitesco Otomotiv Changchun Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Çin pazarına güvenimiz tam. Özellikle NEV sektöründe Çin ön planda yer alıyor. Yatırım yapmaya ve üretim kapasitemizi arttırmaya devam edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)