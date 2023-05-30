Çin'in Karayolu Taşımacılığı Hacmi Nisan'da Yüzde 17,4 Arttı

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, ülkedeki karayolu taşımacılığı hacminin Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 arttığını gösterdi. Bakanlığa göre bu dönemde karayolu aracılığıyla yaklaşık 3,47 milyar ton ağırlığında yük taşındı. Veriler, Çin'in karayolu taşımacılığı hacminin yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 12,04 milyar ton civarında gerçekleştiğini ortaya koydu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur kentinde bulunan Ganqmod Limanı'ndan geçen yük kamyonu, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Yunping/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, ülkedeki karayolu taşımacılığı hacminin Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 arttığını gösterdi.

Bakanlığa göre bu dönemde karayolu aracılığıyla yaklaşık 3,47 milyar ton ağırlığında yük taşındı.

Veriler, Çin'in karayolu taşımacılığı hacminin yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 12,04 milyar ton civarında gerçekleştiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti yüzde 50.8 ile karayolu taşımacılığı hacminde yıllık bazdaki en büyük artışı kaydederken, onu ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi ve kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti izledi.