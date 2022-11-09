Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti

Bayraktar TB2, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin ardından Çin'e de ilham oldu. Çinli teknoloji şirketi CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsünün Bayraktar TB2yle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Çin'in de radarına girdi. Ülkenin en önemli savunma sanayi firmalarından 51 milyar dolar varlığa sahip CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketini Zhuhai Airshow Fuarı'nda görücüye çıkardı. Maketin Türk SİHA'sı Bayrajtar TB2'yle olan benzerliği dikkat çekti.

ABD ORDUSU DA BENZERİ İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI

Başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Bayraktar TB2, daha önce Türkiye'ye dron satmayan ABD ordusuna da ilham olmuştu. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için Edge Autonomy ile bir anlaşma imzalamıştı.

BAE'NİN SİHASI DA BAYRAKTAR'A BENZİYOR

Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'yle benzer olduğu görülmüştü.