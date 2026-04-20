Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı

Çin'de 2026 yılının ilk çeyreğinde elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış göstererek 2,51 trilyon kilovatsaat seviyesine ulaştı. Sektörel bazda en yüksek artış, birincil iş kollarında kaydedildi.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,1 artışla 33,6 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,7 artışla 1,6 trilyon kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,1 artışla 483,3 milyar kilovatsaate çıktı.

Hanehalkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 3,4 artışla 398,5 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
