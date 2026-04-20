Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı

Çin'de elektrik tüketimi, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, Ocak-Mart 2026 döneminde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 5,2 artarak 2,51 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,1 artışla 33,6 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,7 artışla 1,6 trilyon kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,1 artışla 483,3 milyar kilovatsaate çıktı.

Hanehalkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 3,4 artışla 398,5 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.