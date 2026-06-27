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Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi

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Çin'de cari işlemler dengesi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdi. Mal ticareti 247,5 milyar dolar fazla verirken, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık kaydedildi.

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 247,5 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık, yatırımlarda 7,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,8 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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