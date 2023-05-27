Çin'in Bozhong 19-6 Gaz Sahasının Merkezi Platformunun İnşaatı Tamamlandı

Çin'in Bohai Denizi'nin doğu kıyısındaki devasa gaz sahası Bozhong 19-6'nın merkezi platformunun inşaatı ülkenin Qingdao kentinde tamamlandı. Gaz sahası faaliyete geçtiğinde Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ve Bohai Rim bölgesi için istikrarlı ve güvenilir temiz enerji ve kimyasal ürünler sağlayacak.

Çin'in Bohai Denizi'nin doğu kıyısındaki devasa gaz sahası Bozhong 19-6'nın merkezi platformunun inşaatı ülkenin Qingdao kentinde tamamlandı.

İlk olarak 2019 yılında Çin'in orta kesimlerindeki Bohai Denizi'nde keşfedilen Bozhong 19-6, teyit edilmiş 200 milyon metreküpün üzerinde kondensat petrol ve 200 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervine sahip.

Gaz sahası faaliyete geçtiğinde Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ve Bohai Rim bölgesi için istikrarlı ve güvenilir temiz enerji ve kimyasal ürünler sağlayacak. Bu, Çin'in karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşma ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olma hedeflerini gerçekleştirme yolunda büyük önem taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor.

(XHTV)