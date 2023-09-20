Çin'in Anhui eyaleti, 2023 Dünya İmalat Kongresi için yeşil elektrik kullanacak

Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti, devam etmekte olan 2023 Dünya İmalat Kongresi için yeşil elektrik tedarik edecek. Eyalet böylece ilk kez büyük ölçekli bir etkinliğin tüm süreci boyunca yeşil enerji kullanmış olacak.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde yeni enerjili bir aracı deneyimleyen ziyaretçiler, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

HEFEİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti, devam etmekte olan 2023 Dünya İmalat Kongresi için yeşil elektrik tedarik edecek. Eyalet böylece ilk kez büyük ölçekli bir etkinliğin tüm süreci boyunca yeşil enerji kullanmış olacak.

Yeşil elektrik,üretim sürecinde sıfır ya da sıfıra yakın karbondioksit emisyonu olan ve çoğunlukla güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji anlamına geliyor.

Ağustos ayı sonu itibarıyla Anhui'deki kurulu yeni enerji kapasitesi 39,07 milyon kilovata ulaşırken, bu yıl eyaletteki en yüksek günlük yeni enerji elektrik üretimi 19,9 milyon kilovata ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Üretim konferansı için yeşil enerji, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere temiz enerjiden sağlanıyor. Etkinliğin tüm mekanları yeşil elektrik ticareti mekanizması üzerinden işlem gören yeşil enerji kullanacak.

Etkinliğin lojistik desteğinden sorumlu olan Hefei Zhengwen uluslararası fuar yönetim şirketinden Cheng Zheng, etkinliğin toplam elektrik tüketiminin 240.000 kilovat saat civarında olacağının tahmin edildiğini ve bunun da temiz enerji sayesinde karbondioksit emisyonlarında 166.000 kilogramlık bir azalmaya eşdeğer olduğunu söyledi.

2023 Dünya İmalat Kongresi Çarşamba günü eyalet merkezi Hefei'de başladı. Beş gün sürecek ve 80.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan etkinlikte açılış töreni, sergiler, zirveler ve forumlar ile akıllı üretim ön plana çıkarılacak.