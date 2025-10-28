Haberler

Çin ile ASEAN Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşmasını Genişletti

Güncelleme:
Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, serbest ticaret anlaşmalarını dijital ekonomi ve yeşil ekonomi gibi yükselen sektörleri kapsayacak şekilde genişletti. Protokol, Kuala Lumpur'da imzalandı ve ülkelerin yerel onay süreçlerinin ardından yürürlüğe girecek.

Çin ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri aralarındaki serbest ticaret anlaşmasını, geleneksel ticaret, yatırım serbestliği ve kolaylığının ötesinde yükselen sektörler ve tedarik zincirlerinde işbirliğine doğru genişleten bir protokolü kabul etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi (ACFTA) 3.0" adı verilen protokol, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Çin-ASEAN Zirvesi'nde imzalandı.

İmza törenine, Çin adına Başbakan Li Çiang ve ASEAN adına dönem başkanı Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim nezaret etti.

Yeni protokol, Çin-ASEAN serbest ticareti ve bölgesel ekonomik entegrasyonunu, gümrük prosedürleri, ticaret standartları ve ekonomik-teknik uyumun ötesinde dijital ekonomi, yeşil ekonomi gibi yükselen sektörler ile tedarik zinciri bağlantılılığı, rekabet, tüketicinin koruması, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gibi işbirliği alanlarına genişletmeyi hedefliyor.

Protokol, ülkelerin yerel onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi

Protokol, ACFTA'yı oluşturan anlaşmanın üçüncü güncellemesi oldu.

ACFTA'yı oluşturan çerçeve anlaşma ilk olarak 2002'de imzalanmış, anlaşmanın "1.0" olarak adlandırılan ilk güncellemesi 2010'da yürürlüğe girmişti.

İlk aşamanın sonunda ülkeler, karşılıklı ticareti yapılan ürünlerin yüzde 90'ında gümrük tariflerini kaldırmayı hedeflemiş, 1 Ocak 2010 itibarıyla ASEAN ülkelerine satılan Çin ürünlerine uygulanan ortalama gümrük tarifesi yüzde 12,8'den yüzde 0,6'ya, Çin'de satılan ASEAN ürünlerine uygulanan ise yüzde 9,8'den yüzde 0,1 düşmüştü.

Anlaşmanın "2.0" adı verilen ikinci güncellemesine ilişkin protokol 2015'te imzalanmış ve 2019'da yürürlüğe girmişti.

"3.0" adı verilen üçüncü güncelleme için müzakereler 2022'de başlatılmış ve Mayıs 2025'te sonuçlandırılmıştı.

Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2024'te 982,3 milyar dolara ulaşırken ACFTA'nın imzalandığı 2002'den bu yana 7 kat arttı. Çin, ASEAN'ın son 16 yılda, ASEAN ise Çin'in son 5 yılda en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
