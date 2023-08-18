Çin-Güney Asya Fuarı'nda 338 proje için 404 milyar yuanlık anlaşma imzalandı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı ve 27. Çin Kunming İthalat ve İhracat Fuarı'nda, 404 milyar yuanlık yatırımla toplam 338 proje için anlaşma imzalandı. Yatırım projeleri, Yunnan eyaletindeki plato özellikli modern tarım, yeşil enerji, gelişmiş imalat, kültürel turizm ve sağlık hizmetleri gibi kilit öneme sahip sektörleri kapsıyor.

KUNMİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı ve 27. Çin Kunming İthalat ve İhracat Fuarı'nda, 404 milyar yuan (yaklaşık 55,5 milyar ABD doları) yatırımla toplam 338 proje için anlaşma imzalandı.

Perşembe günü imzaları atılan yatırım projeleri, Yunnan eyaletindeki plato özellikli modern tarım, yeşil enerji, gelişmiş imalat, kültürel turizm ve sağlık hizmetleri gibi kilit öneme sahip sektörleri kapsıyor.

Çin'in önde gelen bölgesel büyüme lokomotifleri olan Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, Yangtze Nehri Deltası bölgesi ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi, Yunnan'daki yatırımların ana güçleri olmayı sürdürdü. Dinamo niteliğindeki bu bölgelerin öne çıkan işletmeleri Yunnan'ın ekonomik büyümesini ileri götürmeye, eyaletin stratejik konumundan ve zengin kaynaklarından fayda üretmeye ve yüksek kaliteli kalkınma serüveninde Yunnan'a güç vermeye devam ediyor.

Çevrimiçi ve fiili katılımlı olarak Çarşamba günü başlayan beş günlük fuar, 85 ülke ve bölgeden 30.000'i aşkın katılımcı, temsilci ve konuğu kendine çekti. Fuarda işbirliği forumu ve iş forumu gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Fuarda son 10 yılda Çin ile Güney Asya ülkeleri arasında daha yakın ilişkiler geliştirilirken, iki taraf arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı.