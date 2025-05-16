Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomi ve Finans Diyaloğu Paris'te Gerçekleşti

Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomi ve Finans Diyaloğu Paris'te Gerçekleşti
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Çin ve Fransa, ikili ticaret ve yatırım ortamını geliştirmek amacıyla 10'uncu üst düzey ekonomi ve finans diyaloğunu Paris'te gerçekleştirdi. İki ülke, iş birliği potansiyelini artırma ve stratejik ortaklığı güçlendirme yönünde taahhütlerde bulundu.

10'uncu Çin- Fransa Üst Düzey Ekonomi ve Finans Diyaloğu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

10'uncu Çin- Fransa Üst Düzey Ekonomi ve Finans Diyaloğu'na Çin BaşbakanYardımcısı He Lifeng ile Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard eş başkanlık etti. Toplantıda konuşan He Lifeng, Çin'in Fransa ile ticaret ve yatırım ortamını iyileştirmeye, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini ortaya çıkarmaya ve kapsamlı stratejik ortaklığa yeni bir ivme kazandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Fransız Bakan Lombard ise, iklim değişikliği gibi küresel konularla mücadele, çok taraflılık ve serbest ticaretin güçlendirilmesi konularında Çin'le ortak hareket etmeye kararlı olduklarını ifade etti. Fransa'nın Çinli tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunmayı sürdüreceğini ve Çinli şirketlerin Fransa'ya yatırım yapması için daha elverişli bir iş ortamı oluşturacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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