Çin, Fosil Yakıt Talebinde Zirveyi Görecek

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, fosil yakıt talebinin zirveye çıkacağını ve bu süreçte Çin'in kilit bir rol oynayacağını belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, hem fosil yakıt talebi hem de Çin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birol'a göre fosil yakıt talebi zirveyi görecek. Öte yandan bu süreçte Çin, kilit bir rol oynayacak.

Fosil yakıt talebi üzerinde Çin etkisi

futureflow.life 'da yer alan habere göre, fosil yakıt talebi zirveyi görecek. "Küresel fosil yakıt tüketiminin son 10 yılda yaşanan önemli artışın arkasında Çin var." diyen Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Çin'in son 10 yılda küresel enerji sistemini değiştirdiğini vurguladı.

Çin'in kendisinin de değiştiğini söyleyen Birol, Çin ekonomisinin yavaşladığını, yeniden dengelendiğini ve yeniden yapılandığını söyledi. IEA, fosil yakıtlara yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar zirveye çıkacağını düşünüyor. Bunun arkasındaki en önemli itici güç de Çin olacak.

Gerçeklerle yüzleşme zamanı! İşte fosil yakıtın zararı

Önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar petrol, kömür ve doğal gaza olan talep, zirveye çıkacak. Analizler bunu gösteriyor. Fosil yakıtların dünya enerji arzındaki payı, onlarda yıldır aynı seviyede (yüzde 80) kaldıktan sonra anca 2030 yılında yüzde 73'e düşecek.

IEA'nin raporuna göre, son 10 yılda küresel talebin enerji artışının yüzde 50'sinden Çin sorumlu. Enerji sektörünün karbon emisyonlarındaki artışın da yüzde 85'inin sorumlusu Çin. Raporda, "2007 yılında Çin'in o zamanki Başbakanı 'Çin ekonomisindeki en büyük sorun, büyümenin istikrarsız, dengesiz, koordinasyonsuz ve sürdürülemez olması' diyerek uyarmıştı" sözlerine yer veriliyor.

Bu yeniden dengeleme, Çin'in enerji sektörünün ve Çin'in büyüklüğü göz önüne alındığında dünya genelinin görünümü üzerinde önemli etkileri olabileceği söyleniyor. CNBC'ye konuşan Birol, Çin ekonomisinin artık çelik ve çimento üretiminin yanı sıra demiryolları ve altyapı gibi sektörlere olan eski bağımlılığından uzaklaştığını belirterek şunları ekledi: "Hepsi düşüşte."

Dolayısıyla Çin'in fosil yakıtlara olan talebi son 10 yıla göre çok daha az olacak. Birol, Çin'in fosil yakıtlarla ilişkisinde büyük bir potansiyel değişimin altını çizen tek kişi değil. Facts Global Energy'nin başkanı Fereidun Fesharaki, yakın zamanda düzenlenen bir enerji konferansında, Çin'in petrol talebinin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde zirveye ulaşacağını söyledi.