Çin, Fentanil Üretimindeki Öncel Kimyasalların İhracatını Kontrol Altına Alacak

Çin, sentetik afyon bazlı ilaçların etken maddesi olduğu için ABD'de bu alanda yaşanan bağımlılık krizinin sebebi olarak görülen fentanil üretiminde kullanılan öncül kimyasalların, Kuzey Amerika ülkelerine ihracatını kontrol altına alacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Gümrükler Genel İdaresinin ortak yayınladığı yeni kurala göre, ihracat kontrolü uygulanan öncül kimyasallar listesine fentanil üretimiyle bağlantılı 13 yeni madde eklendi.

Öncül kimyasalların ihracatı için özel lisans gereken ülkeler kataloğuna Kuzey Amerika ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika dahil edildi.

Aslen bu maddelerin, ABD'ye ihracatını kontrol altına almayı hedefleyen tedbir, 3 ülke arasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında gümrüksüz ticaret yapıldığından, etkin şekilde uygulanabilmesi için Kanada ve Meksika'yı da kapsıyor.

Trump-Şi zirvesindeki uzlaşmanın ardından geldi

Pekin yönetiminin adımı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede, bu konuda vardıkları uzlaşmanın ardından geldi.

Görüşmede, ABD tarafı, Çin'e fentanil ve öncül maddelerinin kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle getirdiği yüzde 20 ek gümrük tarifesini yüzde 10'a düşüreceğini bildirmişti.

Trump, görüşmenin ardından ülkesine dönerken uçakta yaptığı açıklamada, Çin'in fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda "sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini" belirterek, "Fentanil girişinden dolayı Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi uygulamıştım. Bugünkü açıklamalarına dayanarak bunu yüzde 10 düşürdüm." ifadelerini kullanmıştı.