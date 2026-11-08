Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin döviz rezervleri ekimde 4,9 milyar dolar artışla 3 trilyon 405 milyar dolar oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in döviz rezervleri, ekimde bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 3 trilyon 405 milyar dolara ulaştı. Kurum, artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığını, rezervlerin eylüle göre yüzde 0,14 arttığını bildirdi.

Çin'in döviz rezervi varlıkları, ekim ayında 3 trilyon 405 milyar dolara ulaştı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ekimde, bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 3 trilyon 405 milyar dolar oldu.

Rezervlerin değeri, eylüle kıyasla yüzde 0,14 artış kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada, ekimde ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA
Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu