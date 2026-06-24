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Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve ithalatında damping tespit ederek CIF bedelinin yüzde 38,26 ile yüzde 45,99'u oranında kesin önlem uygulanmasına karar verdi. Önlemler 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ürün grubunun ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturması tamamlanarak kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ürününe yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması neticelendi.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 38,26'sı ile yüzde 45,99'u oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi. Söz konusu önlemler 5 yıl yürürlükte kalacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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