Çin'den Avrupa'ya İlk 'Arktik İpek Yolu' Seferi Başladı

Çin kıyılarından Avrupa'ya, Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) üzerinden erişim sağlayan "Arktik İpek Yolu" rotasında ilk gemi seferinin başladığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin doğu kıyısındaki Fucou ve Ningbo şehirlerindeki limanlardan yükünü alan "Istanbul Bridge (İstanbul Köprüsü)" adlı konteyner gemisi Arktik Okyanusu üzerinden İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıktı.

Dün Fucien eyaletinin Fucou şehrinden yola koyulan gemi, bugün Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde uğrayıp yükünü tamamladıktan sonra denize açıldı.

Çin kıyılarından kuzeye hareket ederek Kuzeydoğu Geçidi üzerinden Arktik Okyanusu'na açılacak geminin 10 Ekim'de İngiltere'nin Felixstowe Limanı'na ulaşması hedefleniyor.

Çin ile Avrupa arasındaki gemi seferi süresini 18 güne düşüren rota, 25 gün süren Çin-Avrupa yük treni rotasından, 40 gün süren Süveyş Kanalı rotasından ve 50 gün süren Ümit Burnu rotasından çok daha hızlı taşımacılık imkanı sağlayacak.

Yeni rota, Çin'in doğu kıyılarındaki Çingdao, Dalien, Şanghay ve Ningbo şehirlerinin limanlarını Avrupa'da İngiltere'nin Felixstowe, Hollanda'nın Rotterdam, Almanya'nın Hamburg ve Polonya'nın Gdansk limanlarını birbirine bağlayacak.