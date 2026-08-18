Haberler

Çin'de Güneş ve Rüzgar Enerjisi Atığı Yüzde 49 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de şebeke kısıtları ve kömür önceliği nedeniyle, ocak-haziran döneminde güneş ve rüzgardan üretilen ancak şebekeye verilemeyen elektrik miktarı geçen yıla göre %49 artarak 360 TWh'e ulaştı. Ülke, altyapıya 3 trilyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Çin'de şebeke kapasitesindeki kısıt ve tüketimde kömür santrallerine öncelik verilmesi nedeniyle güneş ve rüzgardan üretilen ancak şebekeye verilemeyen elektrik miktarı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttı.

Uluslararası düşünce kuruluşu Global Energy Monitor (GEM) ve Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA)'nın paylaştığı verilere göre, şebeke kapasitesindeki kısıt ve ülkenin elektrik üretiminde kömür santrallerine öncelik vermesi nedeniyle rüzgar ve güneşten üretilen ciddi miktarda elektrik şebekeye verilemedi.

Yenilenebilir enerjiye her yıl devasa miktarlarda yatırım yapılan ülkede üretim miktarları hızla artarken yılın ilk yarısında rüzgar ve güneşten şebekeye verilemeyen elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 360 teravatsaate ulaştı.

Rüzgar ve güneşin yanı sıra diğer enerji kaynaklarına yatırımını sürekli artıran Çin, son yıllarda iki ana elektrik şebekesini birleştirmeye, çoğunluğu ülkenin batı ve kuzeyinde bulunan rüzgar ve güneş santrallerini şebeke yatırımlarını artırarak sanayi yoğun doğu ve güneydeki eyaletlere bağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda haziran sonunda 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın enerji bölümüne ilişkin yapılan açıklamalarda, 2030'a kadar yüzde 25'i şebeke altyapısına olmak üzere elektrik altyapısına 3 trilyon dolar yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

Şebekedeki darboğazı aşmak için elektrik iletim kapasitesinin 340 gigavattan 420 gigavatın üzerine çıkarılacağı ve 15 yeni ultra yüksek gerilim (UHV) iletim hattının devreye alınacağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında