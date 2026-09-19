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Çin'de yabancı yatırım ilk 8 ayda yüzde 5,3 düşerken yüksek teknoloji yatırımı arttı

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Çin Ticaret Bakanlığına göre, doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Ağustos 2026'da 479,9 milyar yuana ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azaldı. Yüksek teknoloji yatırımları yüzde 35,1 artışla 200,2 milyar yuan oldu.

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, bu yılın ilk 8 ayında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak- Ağustos 2026'da 479,9 milyar yuana (71,6 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 119,5 milyar yuan (17,8 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 350,4 milyar yuan (52,3 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Doğrudan yabancı yatırımlara bakıldığında yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı. Buna göre, bu sektörlerdeki yatırımlar yıllık bazda yüzde 35,1 artışla 200,2 milyar yuan (29,8 milyar dolar) ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 41,7'sini oluşturdu.

Doğrudan yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair istatikler paylaşılmazken, AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yüzde 74, bilimsel ve teknolojik buluşların ticarileştirilmesi hizmetlerinde yüzde 64,2, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 41,9 arttığı belirtildi.

Gelen yatırımların azaldığı ülkelere dair istatistikler paylaşılmazken, Fransa'dan yüzde 39,2, İsviçre'den yüzde 16,7 ve Güney Kore'den yüzde 16,5 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2026'nın ilk 8 ayında yabancı yatırımla 42 bin 582 şirket kuruldu. Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki kısıtlamalar ve tarife politikalarının yarattığı ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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