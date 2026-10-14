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Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşının etkisiyle eylülde yıllık yüzde 5 arttı

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Çin'de Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle üretici fiyatları eylülde de arttı. UİB verilerine göre eylülde ÜFE yıllık yüzde 5, TÜFE yüzde 0,9 yükseldi; iç talepteki zayıflık tüketici fiyatlarındaki durgunluğu sürdürüyor.

Çin'de, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında görülen artış, eylül ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat verilerine göre, eylülde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,9 artış kaydetti.

Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında sebep olduğu artış, üretici fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, TÜFE'deki artışın, ham petrol ve demir dışı metallerin küresel fiyatlarındaki artıştan etkilendiği, ayrıca yapay zeka teknolojisi ve bağlantılı bilişim altyapısının hızlı gelişiminin bazı endüstrilerdeki ürünlere olan talebi ve fiyatları artırdığına dikkati çekti.

Çin'de üretici fiyatları 41 ay süren düşüşün ardından bu yıl mart ayında Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla yeniden artış göstermişti. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra martta yüzde 0,5, nisanda yüzde 2,8, mayısta yüzde 3,9, haziranda yüzde 4,1, temmuzda yüzde 3,5 ve ağustosta yüzde 3,8 artmıştı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatları durgun seyrediyor

Orta Doğu'daki savaşla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan??????? artış, tüketici fiyatlarında da sınırlı bir yükselişe yol açsa da iç talebin zayıflığından kaynaklanan genel durgunluk devam ediyor.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise, eylülde yüzde 0,9 artış kaydetti.

TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta yüzde 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda yüzde 1,2, mayısta yüzde 1,2, haziranda yüzde 1, temmuzda yüzde 0,5 ve ağustosta yüzde 0,8 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Kaynak: AA
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