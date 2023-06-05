Çin'de Ulaştırma Sektörüne Yapılan Sabit Varlık Yatırımı Arttı

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin ulaşım sektöründeki sabit varlık yatırımı Ocak'tan Nisan'a kadar yüzde 13,4 artarak 1 trilyon yuan oldu. Su yolu geliştirmeye yapılan yatırım yüzde 29,8 artışla 56 milyar yuana ulaştı.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Jinfeng Wujiang Nehri Köprüsü'nün inşaat alanının havadan çekilmiş fotoğrafı, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, ülkenin ulaşım sektöründeki sabit varlık yatırımı Ocak'tan Nisan'a kadar güçlü bir büyüme kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk dört aylık döneminde ulaşıma yapılan toplam yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 1 trilyon yuan (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) oldu.

Özel olarak, su yolu geliştirmeye yapılan yatırım söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,8 artışla 56 milyar yuana ulaştı. Yine aynı dönemde yol inşaatına yıllık yüzde 14,5 artışla yaklaşık 786,1 milyar yuan tutarında yatırım yapıldı.

Verilere göre, sadece Nisan ayında ulaştırma yatırımı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 13,6 artarak 315 milyar yuan oldu.