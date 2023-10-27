Çin'de Ulaştırma Sektörü Yüzde 100'den Fazla Büyüdü

Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demiryolu, su yolu ve sivil havacılık yolcu trafiğinin 2023 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 100'den fazla arttığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Sun Wenjian, ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının da büyüme kaydettiğini belirtti.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demiryolu, su yolu ve sivil havacılık yolcu trafiğinin 2023 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 100'den fazla arttığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Sun Wenjian Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bölgeler arası yolcu trafiğinin Ocak- Eylül döneminde bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 45,66 milyara ulaştığını söyledi.

Sun, tüm ulaşım türleri arasında sivil havacılık yolculuklarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126,7 oranında arttığını, bunu yüzde 120,9'luk su yolu ve yüzde 112,4'lük demiryolu yolculukları artışının izlediğini, karayolu yolculuklarının ise yüzde 26,8 oranında arttığını söyledi.

Sözcü, bu dönemde ticari kargo taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artışla 40,31 milyar tona, Çin limanlarındaki kargo hacminin ise yüzde 8,5 artışla 12,54 milyar tona ulaştığını sözlerine ekledi.

Sun'a göre, ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları ilk üç çeyrekte 2,88 trilyon yuana (yaklaşık 401,2 milyar ABD doları) ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6'lık bir büyüme kaydetti.

Sun, ülkenin ulaştırma sektörünün ilk üç çeyrekte istikrarlı bir şekilde toparlanmaya devam ettiğini, sağlam ve güçlü bir ulaştırma hizmeti sağladığını ve ekonominin makul büyümesini desteklemek için bir güvence oluşturduğunu söyledi.