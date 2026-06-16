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Çin'de perakende satışlar 3,5 yıl sonra geriledi

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Çin'de mayıs ayında iç talebin zayıflamasıyla perakende satışlar 3,5 yıl sonra ilk kez düşüş gösterdi. Sanayi üretimi ise ihracat kaynaklı büyümeye devam etti. Sabit sermaye yatırımları gerilerken işsizlik oranı hafif düştü.

Çin ekonomisinde mayısta zayıflayan iç talebin etkisiyle tüketimde düşüş görülürken üretimde ihracata bağlı artış ivmesi sürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Mayıs 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, yılın ilk 5 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ile işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, mayısta yüzde 0,6 azalarak 3,5 yıl aradan sonra düşüş kaydetti.

Perakende satışlar, yılın ilk 2 ayında yüzde 2,8, martta 1,7, nisanda 0,2 artsa da iç talebin giderek zayıfladığının işaretini vermişti.

Kovid-19 salgını döneminde kapanma tedbirlerinin olumsuz etkilediği perakende satışlar, en son Kasım 2022'de düşüş yaşamıştı.

Üretimde ihracata bağlı ivme sürüyor

Öte yandan yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,96 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi mayısta yüzde 4,5 arttı.

Yılın ilk 2 ayında yüzde 6,3, martta 5,7, nisanda 4,1 artan sanayi üretimi, zayıf iç talebe rağmen ihracattaki ivmeye bağlı yükselişini sürdürdü.

İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasada Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep sanayi üretimini destekliyor. Çin'in ihracatı, mayısta yüzde 19,4 artarak Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen güçlü artış ivmesini sürdürmüştü.

Yatırımlarda gerileme

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 5 ayında yüzde 4,1 azalırken ilk 4 aydaki yüzde 1,6'lık düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam ediyor. Gayrimenkul yatırımları, ilk 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalırken ilk 4 aydaki yüzde 13,7 düşüşten daha hızlı azaldı.

Ülkede nisan ayında yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisan sonunda 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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