Çin, Cezayir'e 36 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Çin'in başta sanayi ve modern teknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde Cezayir'e 36 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Tebbun, Çin ziyaretinin olumlu geçtiğini belirterek, imzalanan anlaşmaların iki ülkeye de fayda sağladığını kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Çin'in başta sanayi ve modern teknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde Cezayir'e 36 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Tebbun, Çin'de yaşayan Cezayirliler ile bu ülkenin başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Öğrenciler ve iş adamlarına hitap eden Tebbun, "Çin, Cezayir'de sanayi, modern teknoloji, bilgi ekonomisi, ulaşım ve tarım gibi çeşitli alanlara 36 milyar dolar yatırım yapacak." dedi.

Tebbun, Çin ziyaretinin oldukça olumlu geçtiğini belirterek, imzalanan anlaşmaların iki ülkeye de fayda sağladığını kaydetti.

Turizm sektörünün, Çin ile Cezayir'in kapsamlı ortaklıklarından biri olduğunu vurgulayan Tebbun, "İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini güçlendireceğiz." diye konuştu.

Çin ziyaretine 17 Temmuz'da Pekin'den başlayan Tebbun, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

Tebbun, 18 Temmuz'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmiş ve liderler spor, taşımacılık, ticaret, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalamıştı.