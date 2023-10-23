Çin-Almanya Otomobil Konferansı'nda NEV işbirliği güçlendirildi

Çin-Almanya Otomobil Konferansı'nda, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde düzenlenen etkinlikte, yeni enerjili araçların üretimindeki işbirliği güçlendirildi. Çinli ve Alman iş dünyası liderleri, NEV'lerin piyasayı güçlendirmek ve müşterilere daha iyi ürünler sunmak için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Video: Çin-Almanya Otomobil Konferansı katılımcıları NEV işbirliğini derinleştirmek istiyor

1. Çin-Almanya Otomobil Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

4. Otomobil üretiminden çeşitli görüntüler

Çinli ve Alman iş dünyası liderleri, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen ve bu hafta sona eren 2023 Almanya-Çin otomobil Konferansı'nda yeni enerjili araçların (NEV) üretimindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik büyük umutlarını dile getirdi.

"Bildiğiniz üzere Almanya'da biz Çin'deki gibi yeni enerjili araçlar konusunda gerideyiz. Çin, piyasa, bataryalar ve otomobillerin kişiselleştirilmesi konularında öğrenmemiz gereken çok şey var. Çin bizden çok ileride. Çin'deki yeni enerjili araçlara bakacak olursak, şu anda dünyanın en iyisi olduklarını düşünüyorum. Piyasayı güçlendirmek, müşterilere ihtiyaçlarına göre daha iyi ürünler sunmak için birlikte çalışmamız gerekiyor."

"Yeni enerjili ürünler açısından, Avrupalı otomobil şirketleriyle ana mücadele sahasında rekabet edecek güven ve beceriye sahibiz.

Bu süreçte iki taraf arasında hem işbirliği hem de rekabet büyük değişime uğradı. Çinli ve Alman otomobil şirketleri için yeni işbirliği şans ve fırsatları var. Ayrıca tedarik zincirleri için yazılım, otomatik sürüş ve otomobil kabini açısından fırsatlar mevcut.

Çin, dünyanın en büyük yeni enerjili araç üreticisi ve pazarı konumunda bulunuyor. Resmi verilere göre bu yılın ilk yedi ayında Çin'deki yeni enerjili araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,7 artarak 4,53 milyon adede ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.(XHTV)