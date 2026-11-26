Pekin yönetimi, ABD'nin, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin'in de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesini önermesine tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, "imalat sektöründeki kapasite fazlasını" gerekçe göstererek ek tarife önermesinin "tek taraflılığın tipik bir örneği" olduğunu ifade eden Sözcü Hı, Çin ve diğer ekonomilere bu gerekçeyle ek tarife getirilmesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Hı, Washington yönetimine hatalı uygulamalarına son verme ve farklılıkları diyalog ve istişareyle çözme yoluna dönme çağrısı yaptı, Çin'in gelişmeleri yakından izleyeceğini ve haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesini önermişti.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmada, söz konusu ekonomilerin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamaların makul olmadığının ve ABD ticaretine yük getirdiğinin veya ticareti kısıtladığının belirlendiği ifade edilmişti.

"301. Bölüm" soruşturmaları

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan gümrük tarifelerinin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından Trump'ın geçen yıl "karşılıklı tarifeler" adı altında birçok ülkeye getirdiği gümrük vergileri hükümsüz hale gelmiş, binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Washington yönetimi bunun üzerine, tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere 11 Mart'ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye "imalat sektöründeki yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek, 12 Mart'ta ise yine aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle ABD Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü, ABD başkanına, uluslararası hukuku ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eylemi, politikası veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeli ve tarifesiz misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

Kaynak: AA