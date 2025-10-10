Cimpor ve OYAK Çimento, Kurumsal Farkındalık Ödülü Aldı

TCC Group Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Cimpor ve OYAK Çimento, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen "15. Farkındalık Ödülleri"nde "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, güçlü kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarına verdiği önemle sektörde öne çıkmaya devam ediyor.

TİDE Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilen "Farkındalık Ödülleri", iç denetim mesleği ve değerleri ile ilgili toplumsal ve kurumsal farkındalık oluşturmak için gösterilen çabaların teşviki ve desteklenmesi amacıyla düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen organizasyon çerçevesinde, iç denetimin güçlü kurumsal yönetişimde, kurum içi kontrollerde ve etkin risk yönetiminde oynadığı önemli rol hakkında toplumsal ve kurumsal bilgi birikiminin artırılması için iyi uygulama örnekleri ödüllendirilerek iç denetimin katma değerinin anlaşılması, genel kabul görmesi ve doğru uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca ödüller aracılığıyla akademik, bireysel, toplumsal ve kurumsal alanlardaki farkındalığın geliştirilerek artırılması amaçlanıyor.

"Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cimpor Global Holdings İç Denetim, Risk Uyum Grup Direktörü Özge Aşcıoğlu, OYAK Çimento'nun aldığı bu ödül ile sadece sektöründeki güçlü konumunu değil, aynı zamanda kurumsal yönetim alanındaki öncü ve yenilikçi uygulamalarını da bir kez daha kanıtlamış olduklarını belirtti.

İç denetim fonksiyonlarının kurumsal yönetim süreçlerine kattığı değerin TİDE gibi saygın bir kuruluş tarafından tescillenmesinin kendileri için büyük bir motivasyon sağladığına dikkati çeken Aşcıoğlu, şunları aktardı:

"Bu ödül, OYAK Çimento'nun şeffaf ve etik kurumsal yönetişim anlayışının sektör dışı saygın bir kurum tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Sürdürülebilir başarı ve güven inşa etme yolculuğumuzda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden asla ödün vermeden, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."