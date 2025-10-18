Çimentaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Ödüllerinde Üç Kategoride Ödül Kazandı

Çimentaş, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından düzenlenen ve iş sağlığı ile güvenliği alanında sektörün en prestijli ödülleri arasında yer alan "İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri"nde üç ayrı kategoride ödül kazanarak, sektördeki öncü ve örnek rolünü bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu. Bu önemli başarı, Çimentaş'ın çalışanlarının güvenliği, sağlığı ve esenliğini merkeze alan sürdürülebilir yaklaşımının, yalnızca şirket içinde değil, sektör genelinde de takdirle karşılandığının somut bir göstergesi oldu.

Üç farklı kategoride elde edilen ödüller arasında, yakın zamanda kaybettiğimiz sektör duayeni Fatih Yücelik'in anısına verilen ve yılın en değerli ödülü olarak kabul edilen "Fatih Yücelik Anısına Verilen Yılın Büyük Ödülü"nün yanı sıra, Dijital Çözümler ile İSG'ye Değer Katanlar kategorisinde birincilik ve Sağlığa Değer Katanlar kategorisinde ikincilik ödülleri de yer aldı.

Fatih Yücelik anısına verilen yılın büyük ödülü: Çimentaş Elazığ Fabrikası'nda hayata geçirilen "İşte Güvenlik / Proseste Güvenlik Projesi", operasyonel güvenliği ve süreç standartlarını dijitalleşme ile güçlendiren yenilikçi yaklaşımı ile bu ödüle layık görüldü.

Dijital Çözümler ile İSG'ye Değer Katanlar - Birincilik Ödülü: Yine Elazığ Fabrikası'nda uygulanan "İşte Güvenlik / Proseste Güvenlik Projesi", dijital uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliğine katma değer sağlayan örnek bir uygulama olarak ödüllendirildi.

Sağlığa Değer Katanlar - İkincilik Ödülü: "Bize Değer Projesi" ise, Çimentaş'ın tüm lokasyonlarında çalışanların ve ailelerinin fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel iyi oluşunu bütüncül bir yaklaşımla destekleyen kapsamlı bir program olarak öne çıktı.

Çimentaş'ın ödül alan projeleri, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü tüm süreçlere entegre ederek risklerin önleyici bir yaklaşımla yönetilmesini ve güvenliğin her aşamada sistematik biçimde sağlanmasını hedefliyor. Özellikle "İşte Güvenlik / Proseste Güvenlik Projesi", üretim süreçlerinde dijitalleşmenin sunduğu avantajları kullanarak güvenlik standartlarını yeni bir seviyeye taşırken; "Bize Değer Projesi" ise çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanan yenilikçi bir iyi oluş programı olarak dikkat çekiyor.

Bu ödüller, Çimentaş'ın sürdürülebilir gelişim ve çalışan esenliğini esas alan vizyonunun, sektörel platformlarda ve iş dünyasında örnek gösterilen bir yaklaşım olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

Çimentaş CEO'su M. Cenker Mirzaoğlu, elde edilen ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "ÇEİS İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri'nde üç farklı kategoride ödüle layık görülmek, özellikle de yakın zamanda kaybettiğimiz Fatih Yücelik'in anısına verilen Yılın Büyük Ödülü'nü kazanmak bizler için tarifsiz bir onur ve derin bir anlam taşıyor. Merhum Fatih Yücelik'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Kendisinin sektörümüze kattığı değerleri ve örnek duruşunu saygıyla anıyoruz.

Çimentaş olarak, çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve esenliğini merkeze alan projeler geliştirip hayata geçirmemizin, sektörümüzün en seçkin platformlarında takdir edilmesi, benimsediğimiz yaklaşımın ve attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Bu anlamlı ödüle ve diğer kategorilerdeki başarımıza katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza, gösterdikleri özveri ve yenilikçi katkılar için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki öncü rolümüzü sürdürmeye, sürdürülebilir gelişim ve çalışanlarımızın esenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL