Cilo Dağı'nda Arıların Bereketli Yılı: 3 Ton Ballık Beklenti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde aylar öncesi bırakılan kovanlarla bal üretimi yapılıyor.

25 yıldır Yüksekova bölgesinde aracılıkla uğraşan Musa Ertunç ve ailesi, bu sene Cilo Dağı eteklerinde yer alan Büyükçiftlik beldesine bağlı Suüstü köyünde çalışmalarını sürdürüyor. Aylar önce büyük zahmetlerle bıraktıkları kovanlardan bal elde etmeye başlayan Ertunç, bereketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Bölgenin zengin çiçeklerinde verim alan arılardan bu sene 3 tondan fazla bal beklediklerini dile getiren Musa Ertunç, "4 senedir var gücümüzle arıcılık yapıyoruz. Aile geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Şu anda 400 kovanımız var. Bu yıl yaklaşık 3 ton bal bekliyoruz ama bu rakam daha da artabilir. Cilo Dağı'nın eteklerinde, temiz doğada üretim yapıyoruz. İnşallah verimli bir sezon olacak" dedi. - HAKKARİ