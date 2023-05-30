Cihanbeyli'de tarımsal meteoroloji ve nem ölçer istasyonu kuruldu

Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, tarımsal meteoroloji ve uzaktan nem ölçer istasyonunun kurulduğunu belirtti. İlçedeki çiftçiler, istasyon sayesinde günlük sulama ve nem durumunu cep telefonlarından takip edebilecekler. Ayrıca Cihanbeyli Atatürk İlkokulu'nda bina güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, tarımsal meteoroloji ve uzaktan nem ölçer istasyonunun kurulduğunu belirtti.

Akbulut, yaptığı açıklamada, tarımsal meteoroloji ve uzaktan nem ölçer istasyonu sayesinde çiftçilerin günlük sulama ve nem durumunu grafik ile rapor halinde cep telefonundan takip edebileceğini söyledi.

Akbulut, "İlçenin 4 noktası belirlendi. İlk istasyonu Böğrüdelik Mahallesi'nde kurduk. Diğer noktalara da kısa bir sürede kurulum yapılacak. Bu yıl denemesini yapacağız inşallah faydalı olacaktır." dedi.

Cihanbeyli Atatürk İlkokulu'nda bina güçlendirme çalışmaları sürüyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sarıtaş, Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan Merkez Atatürk İlkokulu'nun Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından güçlendirme kapsamına alındığını söyledi.

Sarıtaş, "Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023-2024 yılında eğitim öğretime devam edecektir." dedi.