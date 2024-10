Cihan Aydın, Üretim Fazlası Soğanları Halka Ücretsiz Dağıttı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiftçilik yapan Cihan Aydın, toplatamadığı 500 ton soğanı halka ücretsiz dağıtmaya karar verdi.

Tokat merkeze 87, Erbaa ilçesine ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tosunlar köyünde yaşayan 35 yaşındaki Cihan Aydın, 300 dönümlük arazide tarım yapıyor. Geçen yıla kadar kaba yem üretirken, bu yıl soğan, patates ve karpuz gibi ürünler eken Aydın, bu yıl 65 dekar alanda soğan ekimi yaptı. Artan işçilik ve üretim maliyetleri nedeniyle mahsulünü toplayamayan Aydın, yeni sezon için arazi hazırlığı yapması gerektiği için ürünleri toprağa karıştırmak yerine vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya karar verdi. "Bir Müslüman nasiplensin" düşüncesiyle, yaklaşık 65 dekarlık alandaki ortalama 500 ton soğanı kendileri toplamak kaydıyla halka açtı.

"Toplayamayınca pratiğe döktük"

Tarladaki mahsulü pratiğe dökerek vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen çiftçi Cihan Aydın, "Yaklaşık 300 dönüme yakın araziyi işliyoruz. Bunları çeşitlendiriyoruz. Geçen seneye kadar kaba yem üretimi yapıyorduk. Bu sene soğan, patates, karpuz gibi ürünler ektik. Hasatlarını da göremedik. Normalde bizim hasat aralığımız temmuz ayı ortası ağustos başı gibi oluyordu. 65 dekar arazimizde soğan üretimi yaptık. Tek bu tarla değil, dört parça tarlada ekim yaptık. Türkiye'nin genelindeki pazar sıkıntısından dolayı ürünlerimiz satılmadı. Bizim de yeni sezon için tarla arazi hazırlıkları yapmamız gerektiği için toprağa karışmasın istedik. Vatandaşlarımız gelsinler ihtiyaçlarını görsünler. Yani bir Müslüman'ın kursağından geçmiş olsun diye böyle bir düşünce gelişti. Onu da böyle pratiğe döktük. Köyümüz Tokat'ın Erbaa ilçesine merkez araziden beş kilometre mesafede bir köy. Erbaa ilçesiyle sınır bir köy. Yedi bin dönüm yaklaşık arazimiz var. Bunun dört bin dönümü tarım, üç bin dönüm arazide mera olmak kaydıyla. Köyümüz tarım arazileri Kelkit havzasının içerisinde bulunmaktadır. Kelkit Çayı'na yaklaşık 500 metre mesafedeyiz. Ama muhteşem bir şekilde su sıkıntısı çekiyoruz. Bu ürünlerin temmuz ayında hasat edilip satılamaması biraz da bölgede yaşanılan su sıkıntısıyla alakalı bir durum. Yeniden bunu gübre niyetine değerlendirebilirdik. Bir dahaki dönem bitkinin gelişimi için de faydası olabilirdi. Ama biz dedik ki yani bir Müslüman nasiplensin istedik. Soğan ürünü dediğimiz ürün dekara yaklaşık üç tonla azami, sekiz ton, on beş ton arası yani bunlar sulanabilir arazi, sulanamayan arazi olarak mahsul verir. Yani toprak yapısıyla alakalı mahsul alırız. Yani maksimum on iki, on üç tonu kadar verim alınabilir bir üründür. Ortalama sekiz ton desek 60 dönümle çarptığımız zaman muhteşem rakamları vatandaşlar ücretsiz gelip alabilirler" dedi. - TOKAT