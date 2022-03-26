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Çiğ sütler sınıflandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çiğ sütler sınıflandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bursa'nın ilçelerinde üretimi yapılan çiğ sütler sınıflandırılıyor .

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bursa'nın ilçelerinde üretimi yapılan çiğ sütler sınıflandırılıyor .

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ sütün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğindeki değişikliğin ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, birlik personeli ile birlikte süt üreticilerinden numune alıp analize gönderdi.

Alınan süt numuneleri süt analiz cihazları ile otomatik olarak analiz edilerek sisteme kayıtları gerçekleştirilecek. İşletmelerin çiğ süt kaliteleri tebliğe göre sınıflandırılacak.

Düzenleme, çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını sağlayıp, üretimde kalitenin artırılmasını, üretici gelirlerinin ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesini hedefliyor - BURSA

Çiğ sütler sınıflandırılıyor

Çiğ sütler sınıflandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Mudanya, Bursa, Tarım, Ekonomi, Haberler

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