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Çiftçiye sıfır faizli kredi üreticilere nefes aldıracak

Çiftçiye sıfır faizli kredi üreticilere nefes aldıracak

Ekonomi Haberleri

Tarımsal elektrik borçlarının hasatta ödenebilmesi amacı ile çiftçilere sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

Tarımsal elektrik borçlarının hasatta ödenebilmesi amacı ile çiftçilere sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

Bursa Ziraat Odaları il koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Tarımsal sulama elektrik bedellerinin hasatta ödenebilmesi için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sıfır faizli işletme kredisi verilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararname değişikliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çiftçilerimiz tarımsal sulama elektrik faturalarını hasat zamanında, vade farkı olmadan, yüzde 100 sübvanseli sıfır faizli kredi ile ödeyebilecektir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi ilgili kurumlara müracaat ederek alabilirsiniz. Bu uygulama çiftçimize nefes aldıracak emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ziraat Bankası Bursa Ekonomi Haberler

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