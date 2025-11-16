Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftçi, kıvırcığın tanesine 2 TL verilmesine tepki gösterdi. Çiftçi sosyal medyada videoda, "Bu kıvırcığın tanesine 2 TL veriyorlar. Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım." dedi.
- İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftçi, kıvırcık ürünü için teklif edilen 2 TL fiyatı reddetti.
- Çiftçi, ürünü satmak yerine tarlasında bırakacağını ve koyunlarını otlatacağını açıkladı.
İzmir'in Bergama ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan bir üretici, tarlasından çıkan kıvırcık ürününe teklif edilen fiyata isyan etti. Sosyal medyada paylaştığı videoyla sesini duyuran çiftçi, kıvırcığın tanesi için alıcının sadece 2 TL teklif etmesine sert tepki gösterdi.
"KIVIRCIĞI SATMAYACAĞIM, KOYUNLARI OTLATACAĞIM"
Yüksek üretim maliyetlerinin karşısında bu fiyatı çok düşük bulan çiftçi, emeğinin karşılığını alamayacağını belirterek ürünü satmak yerine tarlasında bırakacağını ve hatta koyunlarını otlatacağını dile getirdi. Çiftçi, "Bu kıvırcığın tanesine 2 TL veriyorlar. Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım." sözleriyle tepkisini gösterdi.