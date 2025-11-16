Haberler

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Güncelleme:
İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftçi, kıvırcığın tanesine 2 TL verilmesine tepki gösterdi. Çiftçi sosyal medyada videoda, "Bu kıvırcığın tanesine 2 TL veriyorlar. Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım." dedi.

  • İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftçi, kıvırcık ürünü için teklif edilen 2 TL fiyatı reddetti.
  • Çiftçi, ürünü satmak yerine tarlasında bırakacağını ve koyunlarını otlatacağını açıkladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan bir üretici, tarlasından çıkan kıvırcık ürününe teklif edilen fiyata isyan etti. Sosyal medyada paylaştığı videoyla sesini duyuran çiftçi, kıvırcığın tanesi için alıcının sadece 2 TL teklif etmesine sert tepki gösterdi.

"KIVIRCIĞI SATMAYACAĞIM, KOYUNLARI OTLATACAĞIM"

Yüksek üretim maliyetlerinin karşısında bu fiyatı çok düşük bulan çiftçi, emeğinin karşılığını alamayacağını belirterek ürünü satmak yerine tarlasında bırakacağını ve hatta koyunlarını otlatacağını dile getirdi. Çiftçi, "Bu kıvırcığın tanesine 2 TL veriyorlar. Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

kooperatiflesin kardeşim

Haber Yorumlarısade vatandaş:

söyledimi söyledi diyorlar Türkiye yüzyılında biz bu pahalı mazotla yandaş paralı otoyol ve köprülerinden pahalı şekilde gelen nimeti pazardan elli tlye alıyoruz çiftçi çok kızmış bunları koyunlara verecem diyor madem koyunlara vercen dört ayaklısına değil iki ayaklısına ver garipler makarna yiye yiye bıktı sevaba girersin

