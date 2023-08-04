Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibeli 122 adet süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi. Baskil Kaymakamlığı ve Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, çiftçilere süt sağım makinesi desteği tanıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Baskil ilçesine yapılan 1 milyon TL'lik yatırımı açıkladı. Çiftçilerin memnuniyetini dile getiren Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, projenin ilçeye önemli bir üretim imkanı sağladığını belirtti.

Çiftçilere yüzde 70 hibeli 122 adet süt sağım makinesi desteği

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibeli 122 adet süt sağım dağıtımı gerçekleştirildi.

Baskil Kaymakamlığı ve Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul gören " Yüzde 70 Hibeli Süt Sağım Makinası Desteği Projesi" düzenlenen programla tanıtıldı. Geçen yıl ilk kez 45 tane süt sağım makinasının teslim edildiği ilçe çiftçilerine bu yıl rakam yüzde 300 arttırılarak 122'ye çıkartıldı. Yüzde 70 hibeli olarak çiftçilere verildiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ise süt sağım konusunda Baskil ilçesine 1 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olduklarını kaydetti.

Mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, " İlçemize, vatandaşlarımıza bir projenin daha kavuşturulmuş olması ve vatandaşın hizmetine sunulmuş olması mutluluğunu ve tabii olarak gururunu yaşıyoruz. Bugün 122 tane sağım makinasını teslim ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay önce tarım makinalarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Orada bu projenin kısmi müjdesini vermek nasip olmuştu. Çok şükür sizlere ulaştırmak nasip oldu. Burada yine hayvancılık noktasında süt üretimi için de önemli bir üretim imkanına kavuşmuş oluyoruz. Vatandaşlarımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır. Çalışmalarımız, projelerimiz her zaman devam edecek" dedi.

Baskil ilçesinde geçen yıldan bu yana doğru hayvancılıkla beraber, hayvancığın ilk ürünü olan sütün de değerlendirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl ilk kez 45 tane süt sağım makinasını çiftçilerimize teslim etmiştik. Bu yıl da bu rakamı yüzde 300 arttırarak 122 tane süt sağım makinasını teslim ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süt sağım konusunda Baskil ilçesine bu vesile ile 1 milyon TL'lik bir yatırım yapmış oldu. DAP İdaresi Başkanlığınca yüzde 75'i hibe olarak karşılanan bu süt sapım makinalarının temel felsefesi bizim yapmış olduğumuz hayvancılıkta elde ettiğimiz sütün daha hijyenik bir şekilde almak ve bunu işlemek" diye konuştu.

Devletin vatandaşlar için sağladığı bu uygulamanın yararlı olduğunu dile getiren Çiftçilerden Ali Haydar Güler ise, emeğe geçen herkese teşekkür etti.