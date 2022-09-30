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Çiftçilere devlet destekli kanola tohumu dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Çiftçilere devlet destekli kanola tohumu dağıtıldı

Manyas ilçesinde 20 çiftçiye hibe destekli kanola tohumu verildi.

Manyas ilçesinde 20 çiftçiye hibe destekli kanola tohumu verildi. Tarım ve Orman Bakanlığının tarımda münavebeyi desteklemek, çiftçiyi farklı ürünler ekmeye teşvik etmek ve bitkisel yağ üretimine katkı sağlamak amacıyla Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yirmi çiftçiye kanola tohumu verildi. 500 dekar alanda ekim yapılacak miktarda dağıtımı yapılan kanola tohum bedelinin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığı geri kalan yüzde 25'inin ise çiftçi tarafından karşılandığı belirtilirken, bir dekar alana 400 gram kanola tohumu atıldığı ve toplam da yirmi çiftçiye 200 kg. tohum verildiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Manyas Ekonomi Haberler

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