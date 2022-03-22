Çiftçilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı - Haberler

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Çiftçilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çiftçilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 600 adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.

19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 600 adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleri alınan ceviz fidanları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde çiftçilere teslim edildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere dağıtılmak üzere yüksek verimli chandler çeşidi ceviz fidanı temin ettik. Bu şekilde çiftçilerimizi devlet olarak fidan temini ile girdi yönünden destekliyoruz. Ayrıca yeni bahçeler kurularak ceviz alanlarında gelişmeye katkı sağlıyoruz. Yaptığımız fidan dağıtımlarımız dışında ayrıca çiftçilerimize tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz üretim. Bu nedenle çiftçimizin ihtiyacını gidermek amacıyla tüm imkanlarımızla çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Çiftçilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

Çiftçilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

19 Mayıs, Samsun, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Haberler

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