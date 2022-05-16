Seyhan Belediyesi'nden Çiftçiye Fide ve Fidan Desteği - Haberler

SEYHAN, ADANA (ANKA) -

Seyhan Belediyesi, Dünya Çiftçiler Günü'nde 10 bin fide ve fidan ile belediyenin ürettiği kompostu Seyhanlı çiftçilere ücretsiz olarak dağıttı.

Seyhan Belediyesi, Bütünşehir yasasıyla Seyhan'ın köyden mahalleye dönüşen kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere verdiği desteği aralıksız sürdürüyor.

100 BİN FİDE, 25 BİN FİDAN DAĞITILDI

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün programı kapsamında ku¨c¸u¨k o¨lc¸ekli sebze ve alternatif meyve u¨retimini tes¸vik etmek amacıyla kırsal mahallelerde bugüne dek 100 bin fide ve 25 bin fidan ücretsiz olarak çiftçilere dağıtıldı.

YALMANLI'DA FİDE VE FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİ

Dünya Çiftçiler Günü'nde de Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla Yalmanlı Mahallesi'ndeki çiftçilere fide, fidan ile kompost dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Adana topak patlıcanı, bahc¸e biberi, sarı su¨s biberi, domates gibi sebze fideleri ile kumkuat, hicaz narı ve zeytin fidanı ile organik atıkların dönüştürülmesiyle elde edilen, toprağı iyileştirici özelliğe sahip kompost ile çiftçilere destek verildi.

"ÇİFTÇİ ÜRETİP KAZANIRSA ADANA VE TÜRKİYE KAZANIR"

Mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Akay, kırsal kalkınmanın ve üretimin önemini vurguladı. Kırsalda yaşayan yurttaşların köyünde kalıp üretime devam etmesinin yaşamsal öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Akay, "Çiftçi üretirse ve ürettiğinden kazanırsa, Adana ve Türkiye'de kazanır. Bu inançla Seyhan Belediyesi olarak çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir kent ve ülke için, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve hep birlikte kazanacağız" dedi.