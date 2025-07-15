Çiftçiler Mısır Alım Fiyatlarının Açıklanmasını Talep Ediyor

Çiftçiler Mısır Alım Fiyatlarının Açıklanmasını Talep Ediyor
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrıda bulunarak çiftçilerin mısır alım fiyatlarını önceden bilmesi gerektiğini belirtti. İthalat kararlarının çiftçiyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Toprak Mahsulleri Ofisine çağrıda bulunarak, mısır alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde alınan ithalat kararlarını hatırlatarak, "10 Ekim 2024'te 1 milyon ton, 19 Mart 2025'te yine 1 milyon ton mısır yüzde 5 gümrükle ithal edildi. 1 Mayıs 2025'te 1 milyon ton ithalat tamamen gümrüksüz hale getirildi. Bugün ise yeni bir 500 bin tonluk ithalata yine sıfır vergiyle izin verilmiş durumda. Çiftçi bu yıl yalnızca mısırda değil; soğan, patates, domates, karpuz, marul ve biber gibi birçok üründe ciddi zarar gördü. Kıraç alanlarda buğdaydan verim alınamadı, narenciye ürünlerinde ise zirai don nedeniyle büyük kayıplar yaşandı. Geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar nedeniyle mısırda yüzde 25 verim kaybı oldu. Bu yıl ise Adana'da ekim yüzde 40 oranında arttı. İklim koşulları iyi gitti, yüksek verim bekleniyor. Ancak daha ürün tarladayken, hasada 15-20 gün kala ithalat kararları açıklanıyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de çağrıda bulunarak mısır alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep ederek şöyle devam etti:

"Hasat sahil kesimlerinden başlayarak ovaya doğru yayılacak. Çiftçimiz ürününü kaça satacağını hasat öncesi bilmeli. TMO alım fiyatlarını açıklamalı ve üreticinin yanında olduğunu göstermelidir. Sanayicilerin talepleri anında karşılanıyor. Ancak çiftçiye aynı hassasiyet gösterilmiyor. İthalat kararları sanayiciyi memnun ederken, çiftçiyi her geçen gün toprağından uzaklaştırıyor."

Doğan, "Çiftçimizin emeği, alın teri, toprağa olan bağlılığı yok sayılmamalıdır. Biz adil, sürdürülebilir ve üreticiden yana bir tarım politikası istiyoruz. Bu ülkenin gıda güvenliği, ithalatla değil, üreten çiftçiyle sağlanır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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