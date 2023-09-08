Çiftçiler Kanola Üretiminden Para Kazanamıyor

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçinin kanola üretiminden para kazanamadığını belirterek, "Tarım Bakanlığı diyor ki, 'Gel kardeşim kanola ek. Tohumun yüzde 75'ini ben veriyorum.' Ama kimse gitmiyor. Neden mi çünkü kanolada bir piyasa oluşturulmadığı için ve 80 kuruş olan destek yukarılara çıkartılmadığı için üretici kanola ekmekten vazgeçti" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün hasadı yapılmış kanola tarlasında yaptığı açıklamada, geçen yıl üreticinin kanoladan para kazanamadığını ve ekim yapmayı düşünmediğini söyledi.

"DESTEKLEME OLMAZSA OLMAZ"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Tarım Bakanlığı diyor ki, 'Gel kardeşim kanola ek. Tohumun yüzde 75'ini ben veriyorum.' Ama kimse gitmiyor. Neden mi çünkü kanolada bir piyasa oluşturulmadığı için ve 80 kuruş olan destek yukarılara çıkartılmadığı için üretici kanola ekmekten vazgeçti. Muhtemelen bu sene kanola ekimleri çok çok az olacak. ve bizim de bitkisel yağlara ödediğimiz fatura gün geçtikçe artacak. Kanolanın üreticisi belli olmalı alıcısı belli olmalı. Böyle yaparsak yağlı tohumlu bitkilerin ithalatından kurtulmuş oluruz. ve 4-5 milyarlık dövizi de başka ülkelerin çiftçileri yerine Türk çiftçilerine vermiş oluruz. Bugünlerde Tarım Bakanlığı çağrıda bulunuyor. 'Gel kardeşim tohumun yüzde 75'ini ben vereceğim.' diyor. Ama hiçbir çiftçi neredeyse gidip de tohum almak için yazılmıyor. Bu ne demektir? Çiftçiyi toprağa küstürmemek lazım… Tarlaları da boş bırakmamak lazım… Madem ekilmeyecek bir dekar alan bırakmayacaksak. Destekleme olmazsa olmaz."