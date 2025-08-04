Çiftçiler Elektrikli Araçlara Yöneliyor

Mazot fiyatlarının artması nedeniyle maliyeti düşürmenin yollarını arayan çiftçiler, ulaşımda ve 500 kilogram civarında yük taşımalarda daha tasarruflu olan elektrikli araçları kullanmaya başladı.

Kırsalda yıllarca "çiftçi dostu" olarak nitelendirilen traktörler, hem kendisinin hem de bağlantılı makinelerinin pahalı olması nedeniyle daha ucuz olan patpatlara yerini bırakmıştı. Pancar motoruyla çalışan ve bir kasadan ibaret olan "patpat" denilen araçlar, yıllarca çiftçinin ulaşımda ve yük taşımada adeta eli ayağı oldu, birçok işte kullanıldı.

Her ne kadar güvensiz ve kayıtsız olsa da kırsalda yoğun olarak kullanılan patpatlar artan mazot fiyatları nedeniyle yerini daha tasarruflu olan elektrikli araçlara bırakmaya başladı.

Otomobildeki elektrikli furyası kırsala da sıçrayınca çiftçiler, 3 tekerlekli ve kasalı, 70 kilometreye kadar menzili olan, 500 kilogram üzerinde yük taşıyabilen araçlara yöneldi.

Bahçede ilaçlama bile yapılabiliyor

Evlerde normal bir elektrik prizine takılarak şarj edilebilen bu elektrikli araçlarla çiftçiler, gübresini, alet ve ekipmanlarını taşıyabiliyor, meyvesini yükleyip hale götürüp satabiliyor ve hatta arkasına ilaç tankı konularak bahçede ilaçlama bile yapabiliyor.

Elektrikli araçlardan satan Abdil Kılıç, bir iki yıla kadar patpatların kırsalda hiç görülmeyeceğine inandığını belirterek, "Elektrikli motorlarımız, patpatların tahtını salladı. Birçok kişi patpatını satışa çıkardı ya da garajına, evinin önüne çekip elektrikli aldı" dedi.

Elektrikli araçların büyük tasarruf sağladığına dikkati çeken Kılıç, "Boyutlarına göre fiyatları 50 bin ila 120 bin lira arasında değişiyor. Neye ihtiyacınız var önce belirliyorsunuz sonra alıyorsunuz. 4 tekerlekli patpat, ne olduğu belli olmayan, kayıtsız, frenleri güven vermeyen araçlardı. Elektrikli olanları yük çekiyor, ulaşımda kullanılıyor ve yakıt derdiniz yok. Üreticiler, daha düşük maliyetle bahçeye gidip geliyor, ürününü taşıyor" diye konuştu.

"Cebini düşünen çiftçi bunu alıyor"

Kılıç, elektrikli araçların 500 kilogram üzerinde yük çekebildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Patpat ile birçok kaza yaşandı ölümler oldu. Elektrikli araçlar daha güvenli. 35 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Bahçesine ilaç atabiliyor, 500 kilogramlık su tankıyla su taşınabiliyor. Şu anda çok talep görüyor. Çiftçi artan girdi maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. Cebini düşünen çiftçiler bunu alıyor."

Çiftçi Mustafa Akpınar ise mazotun litresinin 55 liraya dayandığını, patpat araçların deposunun bile zor dolduğunu belirterek, "Elektrikli araçlar bahçeye gidip gelmede daha hesaplı. Evde aküsü doldurulabiliyor. Hem açık hem kabinli olanları var. Biraz daha ucuza satılsa çiftçiler tümden patpatı bırakır" dedi. - BURSA