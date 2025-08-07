Çiftçiler Ekspertiz Ücretlerinden Şikayetçi

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 yılı eksper ücretlerinin çiftçiyi zorladığını söyledi.

Ekspertiz değeri 10 milyon TL'ye kadar olan taşınmazlar için bankalar tarafından 25 bin TL ekspertiz ücreti talep ediliyor. Çiftçiler ise bu parayı vermekte zorlanıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin sıkıntısı olan bu durumla ilgili açıklamada bulunarak eksper ücretlerinin düşürülmesini istedi. Doğan, "2025 yılının başında ekspertiz ücretlerine yapılan zam, yüzde yüzü aşarak enflasyonu dahi geride bırakmıştır. Tarla, bağ, bahçe ve seraları için bankalardan işletme veya ticari kredi kullanmak isteyen çiftçilerimiz, ipotek işlemleri kapsamında ekspertiz sürecine tabi tutulmaktadır. Ancak bu zorunlu sürecin maliyeti çiftçimizin belini bükmektedir" dedi.

"Ücretler 2 katından fazla arttı"

Bankaların eksper ücretlerinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Doğan, "Ekspertiz değeri 10 milyon TL'ye kadar olan taşınmazlar için bankalar tarafından 25 bin TL ekspertiz ücreti talep edilmekte, değer 10 milyon TL'yi aştığında ise ikinci bir ekspertiz zorunlu tutularak ücret 50 bin TL'ye çıkarılmaktadır. Oysa 2024 yılı başında bu ücretler yalnızca 10 ila 13 bin TL arasındaydı. Çiftçimiz, bu kredileri çoğu zaman üretime devam edebilmek için mecburen kullanmakta. Dolayısıyla bu fahiş ücretleri ödemek zorunda kalmaktadır. Yetkililer, milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu haksız kazanca 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı. - ADANA