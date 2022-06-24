Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak

Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren 'Bulamaçlı Kaplıcası' sağlık ve termal turizmin merkezi oluyor.

Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren 'Bulamaçlı Kaplıcası' sağlık ve termal turizmin merkezi oluyor.

Kaplıca bölgesinin modern tesisleriyle birlikte sağlık alanında şifa dağıtacağını açıklayan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu; "AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek, Bulamaçlı Kaplıcası'na yapılacak yatırımlar ile alakalı görüşme gerçekleştirdik" dedi. Bölgeye modern tesisler yapılacağını aktaran Hakanoğlu; "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da destekleri ile bölgemize modern tesisler yapılacak. Tesislerin yapımları en kısa süre içerisinde başlatılacak" diye konuştu.

Yapılacak tesislerle birlikte bölgenin sağlık alanında şifa dağıtması ve turizm açısından da önemli bir merkez olması planlanıyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili mehmet ersoy Çiçekdağı Kırşehir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title