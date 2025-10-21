Haberler

CHP Milletvekili Ali Karaoba: Uşak Şeker Fabrikası Su Sorunu Nedeniyle Üretime Ara Vermek Zorunda Kalabilir

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın su sorunu nedeniyle üretim yapamayacak duruma geldiğini açıkladı. Karaoba, fabrikada günlük 3 bin ton şeker pancarının işlendiğini ve su kapasitesinin düştüğünü vurguladı.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, su sorunu nedeniyle Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın üretim yapamayacak noktaya geldiğini iddia etti.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın bölge ekonomisine yaptığı katkıya dikkati çekti.

Fabrikada günlük ortalama 3 bin ton şeker pancarının işlendiğini, sezonda 30 bin ton şeker, 60 bin ton küspe ve 10 bin ton melas üretildiğini aktaran Karaoba, şeker pancarının işlenmesi için saniyede yaklaşık 50 litre suya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Bu yıl Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın 12 kuyusunun su kapasitesi inanılmaz derecede düştü. Suyun her yıl azalması, sorunun şimdiye kadar çözülmemesi bu yıl fabrikada üretimin durma noktasına gelmesine sebep oldu" diyen Karaoba, kuru boşaltma tesisi kurulmadan su sorunun çözülemeyeceğini, kuru boşaltma tesisinin kurulması durumunda su tüketiminin yüzde 40 oranında azalacağını aktardı.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olduğunu anımsatan Karaoba, fabrikada üreticiler dahil yaklaşık 10 bin insanın geçimini sağladığını, fabrikanın kapanması durumunda sadece makinelerin susmayacağını, Uşak'ın emek, kimlik ve simgesinin de yok olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Ekonomi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.