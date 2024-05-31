CHP'li Milletvekili Cevdet Akay, Eflani'deki Don Mağduriyetini Tarım ve Orman Bakanı'na İletti

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, 5 Mayıs'ta Eflani'ye bağlı mahalle ve köylerde meydana gelen don olayı sonrasında 700'ün üzerindeki çiftçinin yaşadığı mağduriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti.

Milletvekili Cevdet Akay, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde 45 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü, bundan dolayı da 752 çiftçinin büyük mağduriyet altını çizerek yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi talebinde bulundu.

Yazılı soru önergesi vererek Eflani ilçesinde meydana gelen mağduriyetleri Bakan Yumaklı'ya ileten CHP'li Milletvekili Akay, "5 Mayıs 2024 tarihinde Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı mahalle ve köylerde meydana gelen don olayı sonucunda, 26 bin dekar alan buğday tarlası ve 19 bin dekar alan arpa tarlası olmak üzere ekili halde olan toplam 45 bin dekar alanın tamamı zarar görmüştür. Meydana gelen don olayında, 752 çiftçi ekili alanlarının zarar görmesi sonucunda mağdur olmuş durumdadır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi yönelten Akay, meydana gelen don olayından etkilenen çiftçilerin kaçında tarım sigortası tespit edildiğini; don olayından etkilenen ve tarım sigortası yaptırmayan çiftçi sayısını; Meydana gelen don olayı sonrası, Eflani İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin sonucu ne zaman çıkacağını; Eflani ilçesinde meydana gelen don olayından etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hangi çalışmaların yapılmakta olduğunu ve hangi çalışmaların yapılmasının planlandığını; don olayından etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin ne zaman giderileceğini sorularını yöneltti. - KARABÜK