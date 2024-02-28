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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Tunç Soyer Partiye Tepkili

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine değil partiye tepkili olduğunu söyledi. Tugay, yerel yönetime aday olan siyasetçilerin belediyecilik deneyimine sahip olmasının önemine değinerek, bu açıdan kendisinin aday gösterilmesini, doğru bir karar olarak değerlendirdiğini belirtti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine değil partiye tepkili olduğunu söyledi.

Cemil Tugay, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 36. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın ikinci bölümünde konuşma yaptı.

Tugay, yerel yönetime aday olan siyasetçilerin belediyecilik deneyimine sahip olmasının önemine değinerek, bu açıdan kendisinin aday gösterilmesini, doğru bir karar olarak değerlendirdiğini söyledi.

Belediyelerin temel belediyecilik hizmetlerinin dışında dünya ve Türkiye şartları nedeniyle bazı ek sorumlulukları bulunduğunu aktaran Tugay, seçilmesi halinde kenti ortak akılla yöneteceğini, katılımcı demokrasiyi İzmir'de işleteceğini belirtti.

Tugay, verilerin toplanması ve analizinde yapay zekanın önemli olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde yapay zekayı yerel yönetimlerde kullanmak zorundayız. Bunun için bu konuda çalışan bilim insanlarıyla bağlantı kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi benim başkanlığımda yönetilecekse Türkiye'nin, belki dünyanın yerel yönetimde yapay zeka kullanımı açısından en öncü, lider belediyelerinden birisi olacak." diye konuştu.

Soruları da yanıtlayan Tugay, yapımı süren opera binasının tamamlanması ya da kongre merkezine dönüştürülmesi konusunu tartışmaya açmak istediğini, fikir alışverişinden sonra bina ile ilgili karar verileceğini söyledi.

Seçilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görev devir teslimini, "öpüşerek, sarılarak" yapacaklarına inandığını kaydeden Tugay, "Ben Tunç Başkanımızı seviyorum. Benim Karşıyaka Belediye Başkanı olmamın sebebi odur. Ben kendisiyle görüştüm. Bana yönelik tepkisi yok. Tepkisi aslında partimizle ilgili. Bunu da insani bir şey olarak görüyorum." dedi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel de katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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