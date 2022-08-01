CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık alım fiyatına ilişkin, "Biz de üretici de fındıkta 4 dolar istedik. 4 doların Türk lirası karşılığı şu an ortalama 72 lira. Ancak iktidar, bu rakamdan 20 lira kesti." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticisinin, tarihin en büyük aldatmacasıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı fiyatın, tek kelimeyle "siyasi kurnazlık" olduğunu savunan Torun, "Fındığın gerçek fiyatı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 54 lira değildir. Fındık fiyatı ayrı, alan desteği ve gübre-mazot desteği ayrı hesaplanır. Destekler düşüldüğünde, bu iktidarın fındığa layık gördüğü rakam 52 liradır." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bugün açıklama yaparak duyurulan rakamları yalanladığını ileri süren Torun, şöyle devam etti:

"Resmi açıklamaya göre sivri kalite fındık fiyatı 51, levant kalite fiyatı 52, Giresun kalite fiyatı ise 53 liradır. Yani Erdoğan, Altınordu Meydanı'ndan gerçek fındık fiyatını açıklamaktan korkmuştur. Tüm destekleri de fiyatın üstüne ekleyerek açıkça üreticinin aklıyla alay etmiştir. Ayrıca aldığımız bilgilere göre TMO bu düşük fiyatlar üzerinden de bir hizmet bedeli kesintisi yapmayı planlıyor. Bu kesinti yapılırsa, Giresun kalite fındık 51 lira 94 kuruşa, levant kalite fındık fiyatı 50 lira 90 kuruşa düşecektir. Buradan uyarıyoruz, zaten fiyatları kuşa çevirdiniz, bu kesinti yapılırsa ortaya çıkacak durum tam bir rezalet olacaktır. Bu konunun da sonuna kadar takipçisiyiz.

Açıklanan gerçek fiyat üzerinden bir kesinti yapılmasa dahi 52 liralık fiyat, bugünün döviz kuru ile 2,9 dolardır. Bu rakam geçen yılki 3,1 doların da altındadır. Yani fındığın dolar bazında değeri azaltılmıştır. Dünyadaki fındık üretimi düşmüşken, fındığın dolar bazındaki değerini düşürmek, üreticiye ihanet etmektir, kul hakkı yemektir. Bu fiyat, üreticinin değil, gizli ellerin fiyatıdır. Bu fiyat, fındığı dolarla ucuza toplamak isteyen yabancı şirketleri sevindiren bir fiyattır. Biz de üretici de fındıkta 4 dolar istedik. 4 doların Türk lirası karşılığı şu an ortalama 72 lira. Ancak iktidar, bu rakamdan 20 lira kesti."

"TMO, bir an önce alım merkezlerinin sayısını artırmalıdır"

Fındıktaki üretim maliyetinin geçen yıla göre katbekat arttığını belirten Torun, gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları ve işçi ücretleri ortalama 3-5 kat artış gösterirken, fındığın fiyatının Türk lirası bazında iki kat bile artmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyatla, ağır maliyetler altında ezilen üreticinin sırtına bir darbe daha vurduğunu ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Herkes biliyor ki bu fiyat, zaman içinde, serbest piyasada daha da azalacaktır. Bir diğer konu da nakliye ücretleridir. Akaryakıt fiyatları hesaplandığında, bir ton fındığın nakliye bedeli bin liraya ulaşmıştır. Bu nedenle TMO, bir an önce alım merkezlerinin sayısını artırmalıdır. Zaten mağdur olan üretici ve tüccarın, fındığı TMO'ya götürmek için binlerce lira ücret ödemesinin önüne geçilmelidir. Sözümüz sözdür, gitmekte olan bu iktidar, bu yıl fındık fiyatını son kez açıklamıştır. Gelecek yılın fındık fiyatı, Millet İttifakı iktidarı tarafından belirlenecektir. Sadece taban fiyat tartışmasıyla, fındıktaki gerçek sorunlar görmezden gelinmeyecektir. Bizim iktidarımızda, fındık fiyatı açıklandığında yabancı şirketler değil, yerli üretici sevinecektir."