CHP Ekonomi Masası heyeti, EMD üyeleriyle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yeni, güvenilir bir yönetim için şu anda dünya piyasalarının durumunu da dikkate aldığımızda IMF'den fon sağlama aciliyeti gözükmüyor. Ama mevcut yönetim bu yarattığı güvensizlikle hızla IMF kapısına gitmek zorunda kalabilir. Yani Türkiye'yi IMF'nin kapısına götürecek olan Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir otelde düzenlenen sohbet toplantısında bir araya geldi.

Türkiye ekonomisinin bugün ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Öztrak, bu tablonun ortaya çıkmasını da "kurumsal altyapıdaki zafiyet"e bağladı.

"Türkiye'de yıpranan kurumsal altyapının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tamamen çöktüğünü" dile getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Ekonomimiz açıkçası şarampole yuvarlandı. 2018 Temmuz ayından bu yana Merkez Bankasının döviz kasası boşaltıldı. 128 milyar dolar buharlaştı. Üç Hazine ve Maliye bakanı, dört Merkez Bankası başkanı, beş tane de TÜİK başkanı görevden alındı. Sonunda ekonomi tek kişinin ağzında çıkan kerameti kendinden menkul bir safsataya kurban edildi."

"Dünyada hala para bol"

Bir basın mensubunun, Türkiye ekonomisinin gelinen noktada IMF'ye başvurmadan düzeltilmesinin mümkün olup olmadığı yönündeki sorusunu Öztrak, şöyle cevapladı:

"Bir yönetimin iş başına geldiği, ne yapacağını da takvime bağlayıp açıkladığı ve onları hızla hayata geçirdiği andan itibaren güven gelir. Dünyada hala para bol. Dönüp baktığınız zaman dünya piyasalarından borçlanmak, IMF'den borç almaktan daha ucuz. IMF'nin tek yararı, eğer size güven duyulmuyorsa belirli bir programı açıklayarak çıpa vazifesi görmektir. Türkiye'de yeni bir yönetim iş başına geldiğinde buna ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla küresel piyasalardan finansman ihtiyacını rahatlıkla sağlayabilir. Bu finansman, beton yerine ekonominin rekabet gücünü artıracak ve dövizi ödeyebilecek sektörlere yatırımda kullanılırsa Türkiye bu krizden hızla çıkar, arkasında da diğer yapısal tedbirleri hayata geçirmek suretiyle üreterek zenginleşmenin yolunu açacak bir modeli çok rahat hayata geçirebilir. Yeni, güvenilir bir yönetim için şu anda dünya piyasalarının durumunu da dikkate aldığımızda IMF'den fon sağlama aciliyeti gözükmüyor. Ama mevcut yönetim bu yarattığı güvensizlikle hızla IMF kapısına gitmek zorunda kalabilir. Yani Türkiye'yi IMF'nin kapısına götürecek olan Cumhur İttifakı'dır."

"CHP bu ülkenin ihtiyaçlarını biliyor"

Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeden dediklerini yaptıran bir genel başkan olarak dünya siyaset tarihine geçtiğini ifade ederek, "Genel Başkan'ımız gençlere dönüp, 'KYK borçlarının faizini ödemeyin' dedi. Burada da olmaz denildi ama sonuçta Genel Başkan'ımızın dediğine gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Genel Başkanı bu ülkenin ihtiyaçlarını biliyor. 'Öyle diyor, böyle diyor' diyorlar, eleştiriyorlar ama sonunda onun dediği yere geliyorlar." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin sıcak parayla şişirilen değil, üreterek ve verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Öztrak, iktidara geldiklerinde yapacaklarını şöyle sıraladı:

"Ekonomide üretim odaklı rekabetçi bir yaklaşım olacak. Borçlanarak değil, etkinliği ve verimliliği artırarak zenginleşen bir Türkiye olacak. Kamu ve özel sektör arasında yeni bir diyaloga ihtiyaç var. Strateji ve Planlama Teşkilatını kuracağız. Katılımcı, etkili ve stratejik bir planlamayla ülkenin altyapısının, kalkınmanın önünde dar boğaz oluşturmamasını sağlayacağız. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Gıda güvenliğini ve iyi beslenmeyi sağlayacak sürdürülebilir tarımı destekleyeceğiz. Ekonomik ve Sosyal Konseyi çalıştıracağız. Ekonomideki aktörler ve sosyal taraflar bir araya gelecek. Ulusal Vergi Konseyini kuracağız. Vergi sistemini adil bir şekilde yeninden yapılandıracağız. Yoksulluğa son vereceğiz."