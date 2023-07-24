Chery, Türkiye'nin en büyük 25 filo şirketiyle bir araya geldi.

Yaklaşık 4 aylık sürede C-SUV ve D-SUV segmentlerinin en fazla tercih edilen markalarından biri konumuna gelen Chery, düzenlediği etkinlikte, filo kiralama sektörünün öncü kuruluşlarından temsilcileri ağırladı. Bireysel satışlar kadar kurumsal filo iş birliklerine de önem veren Chery Türkiye, yakın dönemde bu alandaki etkinliğini artırmayı planlıyor.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; "Ürünlerimizin fiyatlarını açıkladığımız günden itibaren yoğun talebi karşılamak için tüm Chery ekibi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimizi önceliklendirerek başladığımız Türkiye serüvenimizde filo müşterilerimizin de desteğini alarak pazardaki etkinliğimizi daha da artıracağımıza inanıyoruz. Yaklaşık 4 aylık süre içerisinde toplam satışlarımızın yüzde 4'ünü filo satışları oluştururken, önümüzdeki dönemde bu rakamı biraz daha yukarı çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

3 farklı SUV modelin filo detaylarını da açıklayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; "Yaklaşık 4 aylık sürede 113 adet OMODA 5, 122 adet TIGGO 7 PRO ve 154 adet de TIGGO 8 PRO olmak üzere, toplamda 389 adet Chery modelini kurumsal filo müşterilerimize teslim ettik. Modellerimizin filo satışlarında dengeli bir dağılımda tercih edildiğini görmekle beraber, 7 koltuklu TIGGO 8 PRO'nun pazardaki önemli bir boşluğu kapatması, filolar tarafında da önde olmasını sağladı" dedi.