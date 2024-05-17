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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 20 Mayıs'ta Türkiye'ye varması bekleniyor. Geminin Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Mayıs'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz'deki seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 20 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmara Ereğlisi Türkiye Cezayir Denizcilik Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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