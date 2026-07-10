Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 13 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan hareket eden Berge Arzew adlı LNG gemisinin 13 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne ulaşması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 13 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Temmuz'da yola çıkan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 13 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı